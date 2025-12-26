249 người tố cáo giám đốc công ty ở Đắk Lắk lừa đảo, chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Thao là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến, có trụ sở tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột. Từ năm 2020 đến 2024, lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty, bà Thao đã huy động tiền của nhiều cá nhân dưới hình thức nhận ký gửi, cam kết lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng, gửi không kỳ hạn, được rút tiền linh hoạt theo nhu cầu.

Đoàn Uyên Thao nghe đọc lệnh bắt giam.

Mỗi lần nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến, tạo niềm tin cho người dân rằng số tiền được dùng để đầu tư kinh doanh sinh lời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Thao chủ yếu sử dụng để trả gốc và lãi cho những người gửi trước, theo hình thức “lấy tiền của người sau trả cho người trước”, nhằm duy trì vỏ bọc hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo và làm việc với 249 cá nhân, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng.

Quá trình xác minh cũng cho thấy, trong năm 2024, dù Công ty Hoàng Quyến đã mất khả năng tài chính, không còn khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản, nhưng bà Thao vẫn đưa ra thông tin gian dối về năng lực kinh tế, tự giới thiệu sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn, đồng thời hứa hẹn trả lãi từ 0,7% đến 1%/tháng để tiếp tục huy động tiền. Bằng thủ đoạn này, 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã gửi hơn 2,3 tỷ đồng, số tiền sau đó tiếp tục được dùng để chi trả cho các khoản gửi trước.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi liên quan và xử lý bị can Đoàn Uyên Thao theo quy định của pháp luật.