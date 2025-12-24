Nhiều người bị lừa đảo, bỗng dưng thành giám đốc công ty 'ma'

(VTC News) -

Thực trạng trên được Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phản ánh khi trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10) tại phiên họp sáng 24/12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Bà Lê Thị Nga cho biết, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Cử tri tin tưởng vào các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo đã được Trung ương xem xét, kết luận tại Hội nghị 13, 14 và 15 sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Cử tri và Nhân dân quan tâm và bày tỏ sự đồng thuận cao với các nội dung quan trọng được quyết nghị tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhất là các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao tinh thần chủ động của Chính phủ trong ứng phó, ghi nhận nỗ lực của các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong việc di dời dân, cứu hộ, cứu nạn, giúp giảm thiểu thiệt hại về người.

Theo bà Lê Thị Nga, cử tri phản ánh, hiện nay hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển rất mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại.

Tuy nhiên, cử tri cho rằng công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm; nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng.

"Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến; nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không hay biết, dẫn đến việc bị cấm xuất cảnh hoặc gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính; việc đổi, cấp giấy phép lái xe còn chậm gây khó khăn cho người dân; hoạt động mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy vẫn diễn ra, đặc biệt là trong giới trẻ…", bà Lê Thị Nga nói.

Từ thực trạng trên, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên không gian mạng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến.

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, giá cả và chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống thất thu thuế và bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng.

Các bộ, ngành cũng cần quan tâm kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực cấp, đổi giấy phép lái xe; có giải pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy...