Khởi tố chủ shop bán hàng online trốn thuế hơn 800 triệu đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với N.X.A. (41 tuổi, trú tại xã Thái Hòa) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Theo kết quả xác minh của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang, N.X.A. thường xuyên sử dụng hình thức livestream trên mạng xã hội để bán các sản phẩm may mặc và đồ gia dụng.

Cơ quan chức năng đọc các quyết định tố tụng đối với N.X.A. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025, doanh thu thực tế của chủ hộ kinh doanh này đạt khoảng 50,9 tỷ đồng, trong khi số doanh thu kê khai chỉ là 308 triệu đồng. Khoản chênh lệch hơn 50 tỷ đồng không được đưa vào hồ sơ khai thuế, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 837 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm của chủ hộ kinh doanh này.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Tho (SN 1986, trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ).

Bị can Tho bị nhà chức trách Tuyên Quang cáo buộc về hành vi trốn thuế.

Kết quả điều tra xác định, từ 1/5/2023 đến 13/5/2025, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho tại Tổ dân phố 22 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang đã kê khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên 1,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm nêu trên cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.