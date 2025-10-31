Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội trốn thuế

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố 2 bị can về tội danh "Trốn thuế" đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (xã Thanh Sơn).

Cơ quan CSĐT công bố Quyết định đối với Lê Văn Hải.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình có tài liệu, chứng cứ khẳng định, ngoài hành vi phạm tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" đã bị khởi tố, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng, trong đó đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế.

Mặc dù doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với Cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng, che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT công bố Quyết định đối với Trần Đại Phúc

Thủ đoạn cụ thể, tinh vi của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn đối với từng lần bán hàng với công ty; thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hoá đơn cho một phần hàng hoá mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, xử lý vụ án.

Lê Văn Hải là người lập kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" với 2,6 triệu lượt follow và 1 Vlog trên Facebook với tên gọi "Hải Sen Vlog".

Trước đó, Hải thường xuyên đăng tải các video livestream trên nền tảng mạng xã hội bán các sản phẩm xịt khử mùi hôi, sữa rửa mặt, kem tẩy lông, siro ăn ngon... Nhiều sản phẩm mang thương hiệu, vỏ bao bì, tất cả đều được đăng ký công bố sản phẩm bởi Công ty TNHH Hải Bé (địa chỉ tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Riêng sản phẩm xịt khử mùi hôi nách Hải Sen có ghi thông tin tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất là Công ty cổ Phần Bigfa. Đây cũng là đơn vị sản xuất sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé và Sâm tố nữ Hải Bé, đều là thực phẩm chức năng.

Trên trang TikTok cá nhân, Lê Văn Hải cũng từng đăng tải clip mặc áo bảo hộ trắng, mũ trùm đầu y tế đi vào bên trong nhà máy sản xuất Xịt khử mùi hôi nách, hôi chân Hải Sen vào tháng 4/2024.

Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội TikTok shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” với hơn 800.000 sản phẩm, trong đó riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” bán với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm.

Kết quả giám định đối với chỉ tiêu chất lượng của “Siro ăn ngon Hải Bé” xác định: Các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì “Siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả.