CIA đánh giá bất ngờ về vụ nhà ông Putin bị tấn công

(VTC News) -

CNN trích dẫn một số nguồn tin cho rằng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đánh giá: Trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gần đây ở miền bắc nước Nga, Ukraine không hề nhắm vào một khu dinh thự được Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng. Kết luận này ngược với tuyên bố mà ông Putin đưa ra trước đó với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm hôm 28/12.

Giám đốc CIA John Ratcliffe đã trực tiếp báo cáo đánh giá này với Tổng thống Trump vào hôm 31/12, theo lời các nguồn tin am hiểu vấn đề.

Theo các quan chức Mỹ, Cơ quan Tình báo Trung ương CIA đánh giá rằng Ukraine không hề nhắm vào khu dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Nga công khai cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công nơi ở của ông Putin. Tổng thống Trump cũng nói với báo giới rằng ông Putin đề cập đến sự việc trong cuộc gọi điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo. Khi đó, ông Trump cho biết ông cảm thấy “không hài lòng” và “rất tức giận” trước thông tin này, dường như tin vào lời khẳng định của phía Nga, dù Ukraine kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công.

“Tôi không thích chuyện này. Điều đó không tốt”, ông Trump nói, đồng thời thừa nhận rằng cũng “có khả năng” cáo buộc này là không đúng và vụ tấn công có thể chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, ông nói thêm: “Nhưng Tổng thống Putin đã nói với tôi điều đó vào sáng nay".

Theo các nguồn tin, sau đó ông Ratcliffe thông báo với Tổng thống Trump rằng CIA không tin cáo buộc trên là sự thật. Đến ngày 31/12, ông Trump dường như thay đổi thái độ khi chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một bài xã luận của tờ New York Post với tiêu đề cho rằng tuyên bố về vụ “tấn công” của Nga chỉ là nói quá và đặt ra những lo ngại về tiến trình hòa bình.

CNN cho biết thêm đã liên hệ Nhà Trắng để đề nghị bình luận, trong khi CIA từ chối đưa ra phản hồi chính thức.

Tuyên bố của ông Putin về vụ tấn công, cùng với đánh giá sau đó của phía Mỹ rằng thông tin này không chính xác - lần đầu được Wall Street Journal đưa tin - xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump và các đặc phái viên của ông đang thúc đẩy các cuộc đàm phán căng thẳng nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Ông Putin đưa ra cáo buộc chỉ một ngày sau khi ông Trump gặp Tổng thống Zelensky tại Mar-a-Lago, cuộc gặp mà sau đó ông Trump bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đạt được hòa bình. Một số quan chức châu Âu cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực hòa giải.

Những nghi ngờ đối với tuyên bố của Nga cũng được trưởng đại diện chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, nêu ra, cho rằng đây là một “sự đánh lạc hướng”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày xảy ra vụ việc, 91 UAV được phóng từ miền bắc Ukraine nhằm vào khu dinh thự của ông Putin gần thị trấn Valdai, thuộc vùng Novgorod ở tây bắc Nga.

Theo bộ này, hơn một nửa số UAV bị đánh chặn từ khoảng cách hàng trăm km, dù không giải thích rõ làm thế nào họ xác định được các thiết bị này nhắm vào Valdai. Số còn lại bị bắn hạ trên không phận Novgorod trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 8 giờ 30 sáng theo giờ địa phương hôm 29/12.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một bản đồ được cho là thể hiện lộ trình bay của các UAV và vị trí chúng bị bắn hạ.