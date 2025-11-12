Khởi tố giám đốc công ty trốn thuế, mua hóa đơn khống 5,4 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dư Chế Linh (sinh năm 1972, trú tại xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH Dư Linh để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Dư Chế Linh. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021 đến 2022, để hợp thức hóa nguồn hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn chứng từ (đá, cát và chi phí vận chuyển), Dư Chế Linh cùng Lê Đình Tuấn (chưa rõ lai lịch) mua 16 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ 3 doanh nghiệp trên địa bàn An Giang, gồm: Công ty TNHH TM Tấn Sang AG, Công ty TNHH MTV TM DV Bích Trâm AG và Công ty TNHH MTV Thanh Phong AG.

Tổng giá trị ghi khống là hơn 5,4 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng ghi khống gần 488 triệu đồng.

Số hóa đơn này được Linh sử dụng để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của bị can này xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, gây thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế trên địa bàn. Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý.

Trước đó, ngày 9/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yến cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (49 tuổi, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trốn thuế", quy định tại điều 200 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thế Bảo là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, có cửa hàng tại phường Thái Bình.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ. Cơ quan công an đã làm rõ việc Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật với số tiền trên 1.200 tỷ đồng.