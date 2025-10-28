Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân viếng mộ Karl Marx tại nghĩa trang Highgate ở Anh

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến viếng mộ Lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx, tại nghĩa trang Highgate, thủ đô London.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa viếng tại mộ Karl Marx - Lãnh tụ của giai cấp vô sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà triết học Karl Marx sinh năm 1818 tại Đức, định cư tại London năm 1849 cho tới khi ông qua đời năm 1883.

Ông là lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức và loài người tiến bộ nói chung.

Ngôi mộ của Karl Marx tọa lạc tại Nghĩa trang Highgate, là điểm dừng chân vừa mang đậm ý nghĩa lịch sử-tư tưởng, vừa là địa danh tham quan nổi bật của thủ đô nước Anh.

Ban đầu vào năm 1883, nhà tư tưởng Karl Marx được chôn cất tại một vị trí khiêm tốn trong nghĩa trang này. Sau đó, năm 1954, thi hài ông và các thành viên trong gia đình được di chuyển vào cùng một khu vực và đặt dưới một đài tưởng niệm lớn hơn, được khánh thành năm 1956.

Đài mộ do nhà điêu khắc Laurence Bradshaw thiết kế gồm một bức phù điêu bán thân bằng đồng của của Karl Marx đặt trên bệ đá cẩm thạch khắc dòng khẩu hiệu nổi tiếng "Workers of all lands, unite" (Vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!) - được trích từ tác phẩm The Communist Manifesto (Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản) của ông.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng niệm trước mộ Karl Marx - Lãnh tụ của giai cấp vô sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vị trí hiện tại của ngôi mộ được xếp hạng “Grade I listed" - hạng cao nhất dành cho các di sản có giá trị xuất sắc về kiến trúc, lịch sử tại Anh.

Ngôi mộ không chỉ là nơi an nghỉ mà còn mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Nhiều người theo tư tưởng Marxism, học giả và du khách quốc tế đến đây như một cuộc hành hương tinh thần để tưởng nhớ tác giả của những ý tưởng ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị, xã hội thế giới.

Nghĩa trang Highgate nằm trên một quả đồi ở vùng ngoại ô phía Bắc London, tạo cho người đến viếng thăm một cảm giác thanh bình, trầm lắng.

Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà vật lý học Michael Faraday, cha mẹ của nhà văn Charles Dickens, nhà triết học, xã hội học, chính trị học Herbert Spencer, nhà văn George Eliot.

Nghĩa trang mở cửa đón du khách với thời gian và quy định riêng. Khi đến Nghĩa trang Highgate, du khách có thể tìm đến phần phía Đông (East Side) để nhìn thấy rõ đài mộ Karl Marx, nổi bật giữa không gian tĩnh lặng, xanh mướt.