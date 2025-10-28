Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đến ngày 30/10 tới theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer.

Tháp tùng Tổng Bí thư trong chuyến công tác có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và lãnh đạo một số Ban bộ ngành Trung ương và địa phương.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Anh sau 12 năm, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010-2025), diễn ra trong bối cảnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thông qua khuôn khổ Đối tác chiến lược những năm vừa qua phát triển hết sức tốt đẹp, đến nay về chính trị ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.

Về kinh tế, trao đổi thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực từ 18-20% hàng năm trong nhiều năm qua, Việt Nam là đối tác hàng đầu về thương mại của Anh ở khu vực Đông Nam Á. Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để hai bên trao đổi, thống nhất về định hướng đẩy mạnh, nâng tầm quan hệ lên một tầm cao mới trong giai đoạn tới, gia tăng tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới là thế mạnh của Anh và phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam như tài chính, công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, năng lượng xanh, phát triển bền vững.