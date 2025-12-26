Hơn 100 cảnh sát đột kích 2 điểm khai thác cát trái phép quy mô lớn ở Gia Lai

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, lúc 2h ngày 25/12, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Ban Chuyên án của Công an tỉnh đã huy động hơn trăm cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị đồng loạt kiểm tra tại 2 điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc (xã Bình An) và thôn Vĩnh Lộc (xã Tây Sơn, trước đây cùng thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ).

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh (người đứng giữa) chỉ đạo các lực lượng xuất quân phá án. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 11 xe ben, 4 máy đào, 3 ô tô con, 3 xe mô tô, 29 điện thoại di động, 8 bộ đàm, tạm giữ 39 đối tượng, 410m3 cát cùng một số tang vật khác.

Cụ thể, tại điểm khai thác cát trái phép xã Tây Sơn, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 21 điện thoại, 6 xe ben hiệu “Chiến Thắng”, 3 xe ô tô con, 3 xe mô tô, 150m3 cát; tạm giữ 25 đối tượng.

Tại điểm khai thác cát trái phép tại xã Bình An, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 8 bộ đàm, 8 điện thoại di động, 5 xe ben hiệu “Chiến Thắng”, 2 máy cày (tự chế), 3 xe máy đào, 1 xe ô tô tải kéo chở máy đào, 110m3 cát; tạm giữ 14 đối tượng. Mở rộng phát hiện thêm 150m3 cát đang tập kết tại khu vực cách điểm kiểm tra 1km.

Các lực lượng bảo vệ hiện trường vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bình An. Ảnh: Công an Gia Lai.

Các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo pháp luật. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Trong ngày 25/12, các cơ quan chức năng của Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương tiến hành thực hiện các lệnh khám xét nơi ở, khám nghiệm hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo Ban Chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, việc đấu tranh thắng lợi Chuyên án không chỉ kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên khoáng sản, mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin trong nhân dân. Đây là một trong những thành tích nổi bật của Công an tỉnh trong những ngày đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các nhiệm vụ chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.