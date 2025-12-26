Đóng

600kg thịt bò giả ngâm hóa chất, 75 quán ăn tiêu thụ mỗi ngày có vô can?

(VTC News) -

Đường dây biến thịt heo thành thịt bò giả bằng hóa chất bị phanh phui, biết bao nhiêu người đã ăn và 75 quán ăn tiêu thụ mỗi ngày có vô can?

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới