600kg thịt bò giả ngâm hóa chất, 75 quán ăn tiêu thụ mỗi ngày có vô can?
(VTC News) -
Đường dây biến thịt heo thành thịt bò giả bằng hóa chất bị phanh phui, biết bao nhiêu người đã ăn và 75 quán ăn tiêu thụ mỗi ngày có vô can?
Hồng Thắm
Nhan sắc trong trẻo của Á khôi Duyên dáng áo dài Việt Nam 2025
16:33 26/12/2025
Hoa hậu
Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, bạn chọn cung nào để lên đường?
16:30 26/12/2025
Chất
Long Thành - Thủ Thiêm cùng 4 tuyến metro ở TP.HCM vào danh sách đầu tư đặc biệt
16:29 26/12/2025
Đầu Tư
Bivina hỗ trợ gần 1.8 tỷ đồng cho 3.000 người dân khắc phục hậu quả lũ lụt
16:28 26/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Người thầy đứng sau hệ sinh thái 'AI vì giáo viên' miễn phí
16:04 26/12/2025
Chân dung
VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm, cổ phiếu 'họ Vin' thoát hiểm ngoạn mục
16:03 26/12/2025
Tài chính
XSMB 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 26/12/2025
16:00 26/12/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 26/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/12/2025 - Xổ số Mega 6/45
16:00 26/12/2025
Xổ số
Mỹ nhân sinh năm 2004 đóng vai 'con gái ông trùm’ trong phim giờ vàng VTV là ai?
15:55 26/12/2025
Sao Việt
Hai dự án Sunshine Group được vinh danh tại chương trình 'Dự án đáng sống' 2025
15:47 26/12/2025
Bất động sản
Ông Lê Ngọc Sơn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN
15:44 26/12/2025
Doanh nhân
HLV Mai Đức Chung ký hợp đồng 4 tháng, VFF công bố kế hoạch đặc biệt
15:33 26/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Phát hiện sớm ung thư tiêu hóa nhờ công nghệ nội soi tích hợp trí tuệ nhân tạo
15:30 26/12/2025
Tin tức
Tưởng phải chiến đấu với hiếm muộn, vợ sinh liền 5 con khiến chồng toát mồ hôi
15:30 26/12/2025
Gia đình
VFF dùng lứa U21 thay dàn sao HCV SEA Games, xin phép không đạt thành tích ASIAD
15:26 26/12/2025
Bóng đá Việt Nam
9 loại mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy
15:21 26/12/2025
Tin tức
Uống Paracetamol sai cách, nữ sinh 14 tuổi phải cấp cứu gấp
15:17 26/12/2025
Tin tức
Những đám cưới gây sốt nhất năm 2025 của sao Việt
15:11 26/12/2025
Sao Việt
Năm 2026, Bộ KH&CN ưu tiên các nhiệm vụ mũi nhọn, có sản phẩm đầu ra rõ ràng
15:07 26/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 26/12/2025 - XSNT 26/12
15:00 26/12/2025
Xổ số miền Trung
XSMT 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/12/2025
15:00 26/12/2025
Xổ số miền Trung
Cầm lái Mustang Mach-E cùng Tổng Giám đốc Ford Việt Nam: Xe điện có 'đã'?
14:58 26/12/2025
Lăn bánh 247
Tuổi Dậu năm 2026 có phạm Thái Tuế?
14:44 26/12/2025
Gia đình
Không nên phạt 6-8 triệu đồng với lỗi kê khai sai thủ tục thuế vì quá nặng
14:35 26/12/2025
Chính sách thuế và cuộc sống
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc
14:34 26/12/2025
Tin nóng
Bóng đá Việt Nam vô địch 3 giải Đông Nam Á, Tổng thư ký AFF lên tiếng
14:10 26/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Vì sao nhiều người trẻ chần chừ sinh con?
14:07 26/12/2025
Tin tức
Nhặt được 100 triệu đồng, nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng tìm người trả lại
14:05 26/12/2025
Sống đẹp
15 học sinh tiểu học ở Huế nôn ói, đau bụng khi ăn trưa bán trú tại trường
14:03 26/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Đi làm 3 năm, nhận lương xong còn dư 312 nghìn đồng, tôi 'buông tay' về quê
14:00 26/12/2025
Ý kiến