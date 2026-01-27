Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 27/1/2026 - XSBL 27/1

XSBL 27/1. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 27/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 27/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 27/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 27/1/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 27/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày tính từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

