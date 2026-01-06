Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 6/1/2026 - XSBL 6/1

XSBL 6/1. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 6/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 6/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 6/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 6/1/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 6/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, TP.HCM, Long An, Bình Phước.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng.

