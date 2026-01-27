24 đội thi xuất sắc bước vào vòng Tranh hạng cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

(VTC News) -

Vòng Tranh hạng của cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3, sẽ được tổ chức tại Trường Đại học VinUni từ ngày 31/1-1/2/2026.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 do Bộ GD&ĐT kết hợp cùng Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) tổ chức đã khép lại vòng thi Đối đầu tại Hà Nội và TP.HCM, với sự bùng nổ của những ý tưởng sáng tạo từ 120 đội thi.

Trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng, BTC đã chọn ra 24 đội thi xuất sắc bước tiếp vào chặng đua quyết định của mùa giải. Các đội đến từ 15 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, An Giang, Vĩnh Long và Cà Mau.

Đội White Heart gồm các bạn Trần Duy Đan đến từ THPT Khánh Lâm, Cà Mau và bạn Lã Tiến Minh từ THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Ninh. Vòng Tranh hạng cuộc thi Tiếng nói Xanh quy tụ các đội thi đến từ nhiều tỉnh, thành trên ba miền Tổ quốc.

Ở bảng thi Tiếng Việt, các thí sinh mang đến những chủ đề đa dạng, trải rộng từ tiêu dùng xanh, y tế xanh, di chuyển xanh, năng lượng xanh đến giáo dục xanh. Đối với các ý tưởng năm nay, Hội đồng Giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo, tính thực tiễn gắn với địa phương và chiều sâu nghiên cứu của các đội.

Đội thi Vòng Sắn của thí sinh Phạm Vũ Bảo Châu và Trịnh Xuân Phúc (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) mang đến giải pháp bao bì y tế phân hủy sinh học từ bã sắn. Loại bao bì hữu cơ này được tạo ra từ quy trình gồm rửa sạch, sấy khô, nghiền bột và ép nhiệt ở 150°C cùng các phụ gia tự nhiên, góp phần giảm tải rác thải nông nghiệp.

Ở bảng Tiếng Việt của cuộc thi, không chỉ trình bày các ý tưởng sống xanh, các đội thi còn cần đưa ra những câu hỏi phản biện dành cho đối phương.

Trong khi đó, đội Sọ Dừa của thí sinh Trà Thị Hậu Giang và Biện Huỳnh Cẩm Giang (THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk) giới thiệu dự án “Thảm Lọc Dầu”, biến tóc thải thành giải pháp xanh.

Xuất phát từ thực tế hàng nghìn salon mỗi ngày thải ra lượng lớn tóc, nhóm đã nghiên cứu và kết hợp 70% tóc thải cùng 30% xơ dừa để tạo nên thảm lọc dầu thân thiện môi trường, góp phần biến rác thải tưởng chừng vô giá trị thành nguồn tài nguyên xanh.

Đội thi SLAVIK, gồm Tăng Quốc Trung và Võ Thị Ngọc Trâm (THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Vĩnh Long), giới thiệu dự án “EcoBill" sử dụng hệ thống QR hiển thị trực tiếp trên màn hình, cho phép người dùng lưu trữ hóa đơn điện tử nhanh chóng và an toàn thay thế cho hóa đơn giấy.

Đặc biệt, ứng dụng còn tích hợp bản đồ “Điểm Xanh - Green Map”, kết nối các cửa hàng cam kết nói không với hóa đơn giấy, từng bước xây dựng thói quen tiêu dùng thân thiện môi trường trong cộng đồng.

Bảng thi Tiếng Anh cũng để lại nhiều dấu ấn với hình thức tranh biện Nghị viện Anh (British Parliamentary Debate - BP) - thể thức thi đấu mới của mùa 3. Mỗi trận đấu quy tụ 4 đội thi, trong đó, 2 đội sẽ nêu lên những luận điểm hưởng ứng và 2 đội trình bày các góc nhìn phản biện đối với vấn đề mà Ban Tổ chức đặt ra.

Bảng thi tạo nên những màn tranh luận sôi nổi, lập luận sắc bén và góc nhìn đa chiều về các vấn đề môi trường toàn cầu.

Thể thức tranh biện Nghị viện Anh (BP) hứa hẹn tiếp tục đem đến những màn tranh tài bùng nổ trong vòng Tranh hạng sắp tới của cuộc thi.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk) và THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) cùng ghi dấu ấn, khi có tới 2 đội xuất sắc góp mặt tại vòng Tranh hạng. Đáng chú ý, trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu đã 2 năm liên tiếp có đội thi tiến sâu vào vòng cuối cùng của cuộc thi Tiếng nói Xanh.

Chia sẻ về cuộc thi, TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - cho biết: “Ở bảng thi Tiếng Việt, chúng tôi thực sự ấn tượng với chất lượng và chiều sâu của các ý tưởng mà các em mang đến cuộc thi.

Mỗi sáng kiến không chỉ thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của thí sinh, mà còn cho thấy khả năng kết nối các vấn đề môi trường với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn của địa phương. Trong khi đó, bảng thi Tiếng Anh với hình thức tranh biện mới Nghị viện Anh đã mở ra không gian để các em rèn luyện tư duy phản biện, bản lĩnh và kỹ năng tranh biện - hùng biện - những năng lực quan trọng của công dân toàn cầu trong kỷ nguyên mới”.

Vòng Tranh hạng và Lễ trao giải của cuộc thi Hùng biện - Tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học VinUni vào ngày 31/1-1/2/2026. Các đội thi sẽ thi đấu theo phương thức loại trực tiếp từ vòng Tứ kết, Bán kết đến Chung kết theo 2 bảng thi đấu Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Vòng thi đấu chung kết và Lễ trao giải sẽ được livestream trên Facebook Quỹ Vì tương lai Xanh và cuộc thi Tiếng nói Xanh vào lúc 13h30 ngày 1/2/2026.