Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 27/1/2026 - XSQNA 27/1

XSQNA 27/1. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 27/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 27/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 27/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 27/1/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 27/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ khác một ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 27/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.