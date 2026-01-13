Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 13/1/2026 - XSQNA 13/1

XSQNA 13/1. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 13/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 13/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 13/1/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 13/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 13/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.