Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/12/2025 - XSQNA 23/12

XSQNA 23/12. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 23/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 23/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/12/2025 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 23/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người nhận thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- XSMT thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.

