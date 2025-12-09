Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 9/12/2025 - XSQNA 9/12

XSQNA 9/12. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 9/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 9/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 9/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 9/12/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 9/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 9/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.