Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 2/12/2025 - XSQNA 2/12

XSQNA 2/12. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 2/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 2/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 2/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 2/12/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 2/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng trúng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ 3 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ 5 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- XSMT thứ 6 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- XSMT thứ 7 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật tổ chức quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 2/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.