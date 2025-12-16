Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/12/2025 - XSQNA 16/12

XSQNA 16/12. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 16/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không được nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ Ba mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

