Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/12/2025 - XSQNA 30/12

XSQNA 30/12. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 30/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 30/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/12/2025 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 30/12/2025

Xem lại kết quả xổ số Quảng Nam các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSQNA 23/12, kết quả xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 23/12/2025

XSQNA 23/12, kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/12/2025.

- XSQNA 16/12/2025

XSQNA 16/12, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 16/12/2025.

- XSQNA 9/12/2025

XSQNA 9/12, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 9/12/2025.

- XSQNA 2/12/2025

XSQNA 2/12, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 2/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế.

- XSMT thứ 3 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam.

- XSMT thứ 4 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- XSMT thứ 5 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- XSMT thứ 6 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai.

- XSMT thứ 7 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.