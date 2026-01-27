Thảm hoa cánh bướm khoe sắc dưới chân cầu trăm tuổi ở Hà Nội

Bên cạnh hoa cánh bướm, các luống cải vàng cũng nở rộ theo mùa, góp phần làm khung cảnh thêm sinh động. Chị Nguyễn Thị Mai, người dân sống gần khu vực Phúc Xá, chia sẻ rằng từ khi có vườn hoa, khu vực ven sông trở nên sáng sủa, dễ chịu hơn. “Cuối tuần, gia đình tôi thường ra đây đi dạo vì không gian thoáng, có hoa nên không gian trở nên rực rỡ, nên thơ hơn”, chị Mai nói.