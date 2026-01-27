Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết công nhân ngành than tại Quảng Ninh

Cùng đi có Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nói chuyện thân mật với đông đảo anh chị em công nhân ngành than, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, không chỉ trong đấu tranh giành độc lập dân tộc mà trong suốt quá trình bảo vệ và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân Việt Nam, trong đó có công nhân ngành than, luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong lao động sản xuất, trong khôi phục và phát triển kinh tế, trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

Nêu rõ sau Đại hội XIV của Đảng, việc đến với anh chị em công nhân mỏ than Quảng Ninh không phải là hoạt động mang tính nghi lễ, mà xuất phát từ bản chất, cội nguồn và phương pháp lãnh đạo của Đảng ta, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt với giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho công nhân ngành than tại Quảng Ninh.

Theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh mới, tinh thần đó vẫn còn nguyên giá trị, do đó, muốn triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, muốn đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, thì phải bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, từ công trường, hầm lò, từ đời sống hằng ngày của công nhân.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị và mong muốn công nhân và ngành than - khoáng sản cần được cụ thể hóa trên 6 phương diện trọng tâm đó là: Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động. Năng suất lao động là nền tảng của tăng trưởng và là cơ sở bền vững để nâng cao thu nhập cho công nhân. Toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản trị mỏ.

Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” phải được cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn, kỷ luật lao động; coi đây là yêu cầu bắt buộc trong tổ chức sản xuất, nhằm giảm tổn thất tài nguyên, giảm thời gian chết, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị và sức lao động.

Gắn tăng năng suất với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân. Nâng cao đời sống công nhân phải gắn chặt với nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Thu nhập, tiền lương, tiền thưởng của công nhân phải phản ánh đúng giá trị lao động, trình độ tay nghề và mức độ đóng góp; đồng thời có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ những tập thể, cá nhân lao động giỏi, sáng tạo, kỷ luật tốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết công nhân ngành than tại Quảng Ninh.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tiếp tục chăm lo nhà ở, phúc lợi và các thiết chế xã hội cho công nhân. Cùng với thu nhập, cần đặc biệt quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa cho công nhân và gia đình công nhân. Bởi đây là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương. Đặc biệt cần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, gắn bó sẽ giúp công nhân yên tâm làm việc lâu dài, gắn bó với mỏ, với ngành.

"Phải bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp - đây là mệnh lệnh chính trị, là giới hạn đạo đức trong tổ chức sản xuất; tuyệt đối không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng. Cần tăng cường giám sát hiện trường, ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm rủi ro, nâng cao ý thức chấp hành quy trình, kỷ luật an toàn của từng công nhân và từng tổ đội", Tổng Bí thư chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho công nhân ngành than tại Quảng Ninh.

Cùng với đó chăm lo sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống bệnh nghề nghiệp chính là đầu tư cho nguồn nhân lực bền vững của ngành. Đào tạo, nâng cao tay nghề và xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật cao. Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp. Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp vững mạnh là yếu tố quyết định để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, chăm lo đời sống công nhân và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Di tích lịch sử quốc gia nơi Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai.

Trước đó, đầu giờ sáng 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tới dâng hương dâng, hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Di tích lịch sử quốc gia nơi Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai; thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động tại khai trường Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - trên địa bàn phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.