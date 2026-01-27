Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, gỡ bỏ 5 loại sữa ngoại nghi nhiễm độc tố nguy hiểm

(VTC News) -

Tối 27/1, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan chức năng và sàn thương mại điện tử khẩn trương thu hồi, gỡ bỏ thông tin 5 loại sữa ngoại nhập nghi nhiễm cereulide - độc tố nguy hiểm do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã phát đi công văn hỏa tốc tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) sau khi tiếp nhận cảnh báo từ cơ quan an toàn thực phẩm Hong Kong (CFS) và Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia – New Zealand (FSANZ).

Các cơ quan này xác nhận một số sản phẩm sữa công thức chứa cereulide, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Danh sách 5 loại sữa của 5 công ty bị thu hồi. (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp)

Danh sách cảnh báo gồm sữa công thức Babybio Optima 1 của nhà sản xuất Vitagermine và thực phẩm công thức Alula Colic & Constipation do Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất.

Qua hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm ghi nhận các sản phẩm này đang được rao bán trên nhiều nền tảng thương mại điện tử lớn tại Việt Nam như Shopee, Lazada, Ausmart.

Để ngăn chặn rủi ro cho người tiêu dùng, Bộ Y tế yêu cầu các sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng và nhà phân phối dừng ngay việc kinh doanh các lô sản phẩm liên quan, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và thương mại điện tử.

Cùng ngày, ngành y tế các địa phương được chỉ đạo rà soát hồ sơ công bố chất lượng của hai dòng sản phẩm nêu trên. Cơ quan chức năng sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp nhập khẩu (nếu có) để yêu cầu thông báo ngừng sử dụng tới người tiêu dùng, đồng thời thống kê số lượng hàng đã nhập, đã bán và tồn kho, làm cơ sở cho phương án thu hồi, tiêu hủy.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các lô sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo, theo dõi sát các thông tin chính thức từ cơ quan quản lý và chủ động liên hệ nơi bán nếu đã mua sản phẩm liên quan.

Theo Bộ Y tế, cereulide là độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ngộ độc thực phẩm với triệu chứng buồn nôn, nôn mửa dữ dội, đặc biệt nguy hiểm với trẻ sơ sinh. Ngày 25/1, tập đoàn Vitagermine đã thông báo thu hồi khẩn cấp ba lô sữa bột Babybio Optima 1 loại 400 gram và 800 gram, có hạn sử dụng trong năm 2027, sau khuyến cáo của Chính phủ Pháp và kết quả điều tra nội bộ.

Trước đó, nhiều tập đoàn sữa lớn như Lactalis, Nestlé và Danone cũng từng thu hồi sản phẩm tại hơn 70 quốc gia do lo ngại nguy cơ nhiễm Bacillus cereus. Hiện nhà chức trách Pháp đang tiến hành điều tra hình sự liên quan đến các ca tử vong nghi có liên quan đến việc sử dụng sữa nhiễm khuẩn, theo thông tin từ cơ quan y tế nước này.