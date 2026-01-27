Triệt phá đường dây buôn bán khí cười ở TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thiệu Trần Minh Huy, Phạm Minh Quân, Nguyễn Đức Tiến và Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây mua bán khí cười N₂O.

Đây là kết quả của quá trình đấu tranh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM.

Qua công tác nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây mua bán trái phép khí dinitơ monoxide (N₂O, thường gọi là “khí cười”) hoạt động tinh vi trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/1, Tổ công tác PC03 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức giao nhận nhiều bình khí N₂O. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, van xả, bóng cao su và các phương tiện dùng để bơm khí trực tiếp cho người sử dụng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng cấu kết hình thành đường dây mua bán, trung chuyển khí cười qua nhiều khâu. Việc giao dịch được thực hiện thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin ẩn danh, thanh toán qua nhiều tài khoản nhằm che giấu dòng tiền và hành vi phạm tội. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo quy định tại Nghị quyết 173 của Quốc hội, khí N₂O thuộc danh mục cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép dùng trong một số lĩnh vực công nghiệp, y tế có kiểm soát chặt chẽ. Việc lạm dụng, hít trực tiếp khí cười có thể gây tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không sử dụng, không tham gia mua bán, vận chuyển khí cười. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.