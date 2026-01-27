Công nghệ 27/1: Làn sóng kỹ sư Ấn Độ rời Mỹ; thử nghiệm gói Facebook cao cấp

(VTC News) -

Làn sóng kỹ sư Ấn Độ rời Mỹ do bất ổn visa H-1B

Theo báo cáo từ Bloomberg, ngày càng nhiều kỹ sư công nghệ cao người Ấn Độ rời Mỹ để trở về quê hương do sự bất ổn trong chính sách visa H-1B. Việc xét duyệt ngày càng khó khăn, thời gian chờ đợi kéo dài và nguy cơ bị từ chối khiến nhiều người không còn mặn mà với giấc mơ Mỹ.

Mỗi năm có 85.000 cơ hội làm việc tại Mỹ qua visa H-1B. (Nguồn: Firstpost)

Nhiều chuyên gia cho biết họ cảm thấy bị kìm hãm trong sự nghiệp tại Mỹ, không thể đổi việc hoặc thăng tiến do ràng buộc visa. Trong khi đó, Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ với hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động, mức lương cạnh tranh và cơ hội làm việc linh hoạt hơn.

Xu hướng hồi hương này đang góp phần thúc đẩy ngành công nghệ tại Ấn Độ, đặc biệt là ở các thành phố như Bengaluru và Hyderabad. Đây được xem là bước chuyển mình quan trọng trong thị trường lao động toàn cầu thời hậu đại dịch.

Apple ra mắt AirTag mới với khả năng tìm kiếm vượt trội

Apple vừa giới thiệu phiên bản AirTag mới, thiết bị nhỏ gọn dùng để gắn vào đồ vật nhằm hỗ trợ tìm kiếm. Với thiết kế tương tự đồng xu, AirTag kết nối với điện thoại và mạng lưới iPhone toàn cầu, giúp người dùng dễ dàng định vị đồ vật ngay cả khi mất kết nối trực tiếp.

AirTag mới của Apple với thiết kế kết hợp công nghệ Ultra Wideband. (Nguồn: Apple)

Điểm nổi bật của bản nâng cấp là khả năng kết nối không dây mạnh hơn, cho phép định vị chính xác ở khoảng cách xa hơn tới 50%. Ngoài ra, loa tích hợp cũng được cải tiến, âm lượng lớn hơn 50% và có thể nghe rõ gấp đôi so với thế hệ trước, giúp việc tìm đồ trở nên thuận tiện hơn.

Apple đồng thời nhấn mạnh các biện pháp bảo mật mới nhằm ngăn chặn việc lạm dụng AirTag để theo dõi người. Thiết bị được thiết kế chỉ để theo dõi đồ vật, không phải con người hay thú cưng, kèm tính năng “Share Item Location” cho phép chia sẻ vị trí tạm thời, hữu ích trong các tình huống như thất lạc hành lý.

Meta thử nghiệm gói thuê bao cao cấp trên Instagram, Facebook và WhatsApp

Meta vừa thông báo sẽ triển khai thử nghiệm các gói thuê bao cao cấp trên ba nền tảng lớn: Instagram, Facebook và WhatsApp. Người dùng đăng ký sẽ được tiếp cận nhiều tính năng độc quyền, từ công cụ sáng tạo nội dung, năng suất, cho đến các khả năng AI nâng cao, trong khi trải nghiệm cơ bản vẫn miễn phí.

Instagram, Facebook và WhatsApp chuẩn bị tích hợp các tính năng độc quyền dành cho người dùng trả phí. (Nguồn: Getty Images)

Một điểm nhấn trong kế hoạch là việc tích hợp Manus – trợ lý AI mà Meta mua lại với giá khoảng 2 tỷ USD. Manus sẽ được đưa vào các ứng dụng của Meta, đồng thời cung cấp gói thuê bao riêng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Meta cũng dự định thử nghiệm dịch vụ tạo video AI “Vibes” theo mô hình freemium, cho phép người dùng trả phí để mở rộng khả năng sáng tạo.

Trên Instagram, thuê bao cao cấp sẽ mang lại các tính năng như tạo danh sách khán giả không giới hạn, xem ai không theo dõi lại mình, và ẩn danh khi xem Story. Đây là bước đi nhằm đa dạng hóa nguồn thu, song Meta sẽ phải thuyết phục người dùng trong bối cảnh “mệt mỏi vì thuê bao” ngày càng phổ biến.