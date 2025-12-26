HLV Mai Đức Chung ký hợp đồng 4 tháng, VFF công bố kế hoạch đặc biệt

(VTC News) -

"Nhằm đảm bảo tính liên tục, VFF gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Mai Đức Chung 4 tháng để đảm nhận vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026. VFF có sự chuẩn bị sau khi huấn luyện viên Mai Đức Chung nghỉ và sẽ thông báo khi có thông tin chính thức. Trước mắt, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu diễn ra vào đầu năm sau", Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ cung cấp thông tin.

Chiều 25/12, VFF thông báo HLV Mai Đức Chung chính thức tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam đến hết Asian Cup nữ 2026. Thậm chí, nếu tình hình thực tế phù hợp, nhà cầm quân huyền thoại của bóng đá Việt Nam có thể tiếp tục công việc đến hết vòng loại World Cup nữ 2027.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Phần đông người hâm mộ ủng hộ huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam nhưng cũng mong phía VFF có phương án nhân sự phù hợp. Ông Chung đã 74 tuổi - độ tuổi cần được nghỉ ngơi và nhà cầm quân này cũng bày tỏ nguyện vọng dừng lại.

Giải thích cho vấn đề này, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ nói: "Giai đoạn trước, có một ứng viên người Nhật Bản dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam, nhưng khi chúng tôi gửi thư sang Nhật thì họ có văn bản trả lời là không thích hợp. Chính vì thế, VFF tiếp tục ký hợp đồng với huấn luyện viên Mai Đức Chung".

Sau hơn 40 năm gắn bó với công tác huấn luyện, trong đó gần 20 năm dành trọn cho bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung được xem là biểu tượng lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển nữ Việt Nam 7 lần vào chung kết SEA Games và giành tới 6 HCV, đăng quang AFF Cup nữ, đặc biệt là cột mốc lịch sử lần đầu giành vé dự World Cup 2023.

Sau kỳ World Cup tại New Zealand, HLV Mai Đức Chung từng xin nghỉ và chia tay đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, ông bất ngờ trở lại để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tham dự SEA Games.