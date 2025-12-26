Ông chủ Saigon Transco chủ mưu vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu lãnh 13 năm tù

(VTC News) -

Chiều 26/12, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 53 bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

Theo HĐXX, đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo cấu kết chặt chẽ, thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài. Hành vi buôn lậu và nhận hối lộ không chỉ gây thất thoát tài sản Nhà nước mà còn làm suy giảm uy tín của lực lượng thực thi công vụ, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế.

Với vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ đường dây, bị cáo Lê Tấn Hòa (chủ Công ty Saigon Transco) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Buôn lậu”. Cùng tội danh, 46 bị cáo là đồng phạm giúp sức, trong đó có nhóm thuyền viên và môi giới xăng dầu, bị tuyên mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù.

Các bị cáo tại phiên toà.

Đối với nhóm cựu cán bộ Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ), HĐXX tuyên phạt về tội “Nhận hối lộ”. Cụ thể, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (cựu Đội trưởng) bị phạt 7 năm tù; Hồ Việt Tân và Bùi Huỳnh Bá Phước cùng mức án 6 năm 6 tháng tù; Ngô Trung Hiếu 6 năm tù; Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà cùng 5 năm 6 tháng tù.

Theo bản án, từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, Lê Tấn Hòa cùng đồng phạm đã lợi dụng chính sách tạm nhập – tái xuất để thực hiện 90 chuyến cấp dầu trái phép. Nhóm này mua lại hơn 1,717 triệu lít dầu từ các tàu quốc tế, trị giá gần 30 tỷ đồng, sau đó vận chuyển về kho để tiêu thụ trong nước, thu lợi bất chính hơn 4,7 tỷ đồng.

Để các chuyến dầu “lọt lưới” giám sát, Hòa chỉ đạo nhân viên chi hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng cho một số công chức hải quan tại cảng Phú Mỹ. Nhận tiền, các cán bộ này đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho Công ty Saigon Transco thông quan trái phép, chiếm đoạt số lượng lớn xăng dầu.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối cải. HĐXX ghi nhận việc nhiều bị cáo đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Một số bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng hoặc chỉ là người làm công ăn lương, hưởng lợi không đáng kể được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.