Hai dự án Sunshine Group được vinh danh tại chương trình 'Dự án đáng sống' 2025

(VTC News) -

Hai dự án hàng hiệu thuộc dòng Noble Crystal của Sunshine Group vừa được vinh danh ở hạng mục “Dự án tiềm năng” tại Lễ trao chứng nhận “Dự án Đáng sống” 2025, diễn ra ngày 25/12 tại Hà Nội.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn “Phát triển thị trường Bất động sản giai đoạn mới”, do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), quy tụ đông đảo lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia đầu ngành và đại diện các doanh nghiệp bất động sản lớn trên cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Hưng - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Sunshine (ngoài cùng bên trái) - cùng các đơn vị nhận chứng nhận và kỷ niệm chương hạng mục giải Dự án tiềm năng.

Chương trình bình chọn “Dự án đáng sống” là một trong những giải thưởng thường niên uy tín hàng đầu của ngành bất động sản Việt Nam. Hệ thống tiêu chí đánh giá liên tục được cập nhật theo khung pháp lý mới, tập trung vào chất lượng sống, tính bền vững, trải nghiệm cư dân và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản, việc được vinh danh tại chương trình không chỉ là sự công nhận từ giới chuyên môn và thị trường, mà còn là chứng chỉ tín nhiệm cao cho tầm nhìn chiến lược và năng lực phát triển dự án dài hạn.

Trong số các dự án được xướng tên, Sunshine Group tạo dấu ấn nổi bật khi có hai dự án hàng hiệu gồm Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences cùng được vinh danh ở hạng mục “Dự án tiềm năng”. Cả hai đều thuộc phân khúc căn hộ hàng hiệu, hợp tác vận hành cùng thương hiệu toàn cầu WorldHotels, với thiết kế sang trọng, tiện ích 5 sao và triết lý phát triển nhất quán “giá trị thực cho người dùng cuối”.

Việc được vinh danh tại chương trình không chỉ là sự khẳng định chất lượng và tầm vóc của các dự án Noble Crystal, mà còn đánh dấu nỗ lực không ngừng của Sunshine Group trong hành trình kiến tạo chuẩn mực sống mới tại các đô thị trọng điểm của Hà Nội, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences cùng được vinh danh ở hạng mục Dự án tiềm năng.

Tọa lạc tại “trái tim” khu đô thị quốc tế Ciputra, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences gồm 05 tòa tháp cao 40 tầng, sở hữu địa thế hiếm có với tầm nhìn panorama sông Hồng – Hồ Tây, bốn mặt tiền khoáng đạt và liền kề công viên 65ha lớn bậc nhất Thủ đô.

Là dự án căn hộ hàng hiệu đầu tiên tại Ciputra, dự án có tới gần 90% sản phẩm là dòng Sky Mansion thông tầng, được ví như những “dinh thự triệu USD trên không”, với diện tích thông thủy từ hơn 130m² đến hơn 600m², căn lớn nhất lên tới 5 phòng ngủ, tích hợp sân vườn và hồ bơi riêng rộng tới 144m².

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - dự án Branded Residences 5.0 đầu tiên tại KĐT Ciputra.

Song hành với không gian sống cao cấp là hơn 50 tiện ích 5 sao đồng bộ, trong đó đáng chú ý là tổ hợp giải trí mặt đất với không gian biển hồ 0,5 km; tuyến phố mua sắm trên không dài bậc nhất Tây Hồ Tây; tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây như du thuyền giữa tầng không với nhà hàng 6 sao duy nhất khu vực Tây Hồ Tây do Sunset Hospitality Group (SHG) - thương hiệu danh tiếng hàng đầu Dubai vận hành…

Tổ hợp tiện ích tầng mái do Sunset Hospitality Group trực tiếp quản lý, đảm bảo chất lượng nghỉ dưỡng 5–6 sao xuyên suốt.

Nếu Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences ghi dấu ấn tại khu vực phía Tây, thì Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đang dẫn đầu phân khúc Branded Residences phía Đông Hà Nội với vị trí đắc địa gần sân golf Long Biên và cầu Trần Hưng Đạo.

Với quy mô 02 tòa tháp cao 17 tầng, dự án sở hữu bộ sưu tập Sky Villa được kiến tạo theo chuẩn cao cấp bậc nhất, trong đó 100% căn hộ có bể bơi riêng và vườn cảnh tư gia, thang máy riêng từng căn (1 căn/tầng, 7 căn/trục thang), cùng hệ thống an ninh đa lớp, thiết lập chuẩn sống riêng tư tuyệt đối cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences - dự án hàng hiệu đầu tiên tại Long Biên, được định vị theo mô hình Branded Residences 5.0.

Chuẩn sống thượng lưu tại đây còn được nâng tầm với hệ tiện ích 5 sao được quy hoạch đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa không gian công viên, đường dạo bộ mặt đất và tổ hợp thương mại – chăm sóc sức khỏe toàn diện tại 03 tầng khối đế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt và thư giãn của cư dân ngay trong nội khu.

Đặc biệt, đây cũng là dự án tiên phong tại Việt Nam đầu tư hàng loạt tiện ích dành riêng cho siêu xe như công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & Robotics, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh chuẩn khách sạn 5 sao.

Mỗi Sky Villa là một 'tiểu resort' giữa tầng không với hồ bơi và sân vườn riêng biệt, nơi sự riêng tư được nâng tầm thành đặc quyền.

Theo nhận định từ giới chuyên môn, khi bộ đôi Noble Crystal chính thức đi vào vận hành, sự kết hợp giữa triết lý phát triển “giá trị thực” của Sunshine Group và chuẩn vận hành quốc tế từ WorldHotels sẽ góp phần thiết lập chuẩn sống 5 sao mới, đồng thời đánh dấu bước tiến rõ nét của bất động sản hàng hiệu Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.