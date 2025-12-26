Quyền Bộ trưởng Công Thương: Giá điện rất nhạy cảm, cần xử lý hài hòa

Do đó cần được xử lý hài hòa giữa yêu cầu thu hồi vốn của doanh nghiệp và khả năng chấp nhận của người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Cục Điện lực ngày 26/12, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết năm 2025 Cục Điện lực đã hoàn thành rất nhiều nội dung bao trùm, đảm bảo an ninh năng lượng, đây là một kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước sự phát triển hiện nay đòi hỏi ngành cần đổi mới tư duy điều hành, nhìn thẳng vào những bất cập cốt lõi của hệ thống điện.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ ra một nghịch lý lớn: Quy mô công suất đặt của Việt Nam hiện thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á và đứng khoảng thứ 20-22 thế giới, trong khi quy mô GDP danh nghĩa chỉ xếp khoảng 32-34. Dù công suất đặt lớn nhất khu vực, Việt Nam vẫn có thời điểm đối mặt nguy cơ thiếu điện.

“Điều này cho thấy những bất cập trong cơ cấu nguồn điện, đặc biệt là tỷ trọng năng lượng tái tạo và sự chưa đồng bộ giữa phát triển nguồn điện với hệ thống lưới truyền tải”, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh và cho rằng đây là vấn đề then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và điều hành hệ thống điện.

Trên cơ sở đó, ông Hùng yêu cầu Cục Điện lực phối hợp với các đơn vị trong Bộ nhận diện, đánh giá chính xác và cụ thể từng tồn tại, hạn chế của hệ thống điện, qua đó phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp xử lý phù hợp.

Nhấn mạnh áp lực thời gian, ông Lê Mạnh Hùng cho rằng từ nay đến năm 2030 là quãng thời gian rất ngắn, trong khi nhu cầu tăng trưởng và yêu cầu triển khai các dự án điện là rất lớn, số lượng dự án cần triển khai trong giai đoạn này nhiều và có quy mô lớn.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu sớm hoàn tất các hiệp định và thủ tục cần thiết, trong đó có dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Đối với hai dự án này, cần đẩy nhanh tiến độ, tránh kéo dài; đồng thời chủ động triển khai các bước chuẩn bị, bao gồm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Trên nền tảng Quy hoạch điện VIII, ông Hùng lưu ý cần đẩy nhanh phát triển các nguồn điện mới, nhất là năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ và thủy điện tích năng, đồng thời bổ sung các nguồn điện linh hoạt để đáp ứng phụ tải đỉnh. Việc triển khai phải gắn với đánh giá đúng quy mô và đặc điểm phụ tải từng khu vực, bảo đảm sự đồng bộ giữa nguồn, lưới và lưu trữ.

Việc giá điện liên tục tăng thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm của người dân.

Về thị trường điện và cơ chế giá, ông Lê Mạnh Hùng khẳng định đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, song thời gian qua Bộ Công Thương đã xử lý tương đối tốt.

"Thời gian tới, việc phát triển thị trường điện cần được triển khai tích cực, nhưng phải xử lý hài hòa bài toán giá điện giữa yêu cầu thu hồi vốn của doanh nghiệp và khả năng chấp nhận của người dân, doanh nghiệp sử dụng điện; mục tiêu là tiệm cận thông lệ quốc tế, đồng thời đẩy mạnh truyền thông chính sách đi trước một bước để tạo sự đồng thuận xã hội", ông Hùng nói.

Thông tin về kết quả hoạt động, ông Phạm Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Điện lực - cho biết, năm 2025 là năm đầu tiên cục vận hành theo mô hình tổ chức mới, trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia chịu nhiều sức ép từ nhu cầu phụ tải tăng cao, thời tiết diễn biến cực đoan và yêu cầu bảo đảm điện cho sản xuất, sinh hoạt ngày càng lớn.

Cục trưởng Cục Điện lực thẳng thắn nhìn nhận, điện tiếp tục là vấn đề dân sinh được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là liên quan đến nguy cơ thiếu điện trong các giai đoạn cao điểm và việc điều chỉnh giá điện.

Bước sang năm 2026, Cục Điện lực xác định nhiệm vụ xuyên suốt là bảo đảm an ninh cung ứng điện trong mọi tình huống, không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.