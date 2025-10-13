Đóng

EVN thử nghiệm tính giá điện kiểu mới: Ai hưởng lợi đầu tiên?

(VTC News) -

EVN thử nghiệm giá điện 2 thành phần từ 10/2025 cho 7.000 khách hàng lớn, nhằm minh bạch chi phí và khuyến khích tối ưu hóa sản xuất sang khung giờ thấp điểm.

QUỲNH TRANG
