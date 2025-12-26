Phạt hai thanh thiếu niên 'bốc đầu' mô tô trên đường phố Đà Nẵng

(VTC News) -

Đường dây nóng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của người dân qua đoạn video ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ sự việc kể trên.

Hành vi "bốc đầu" xe mô tô của 2 thanh thiếu niên được người dân quay lại và trình báo cơ quan chức năng.

Trong các ngày 25 và 26/12, Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng mời những người liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, những người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông trong đoạn video gồm N.Đ.T. (SN 2002) và P.H.P.T. (SN 2010, cùng trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận khoảng 15h30 ngày 24/12, tại đường Thuận Yến, phường Hòa Cường, hai thanh thiếu niên chạy 2 xe mô tô và thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Q. và T. các lỗi “điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh” và “không có giấy phép lái xe”. Chủ phương tiện bị lập biên bản lỗi “giao xe cho người không đủ điều kiện.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, cả Q. và T. đều bị tịch thu phương tiện; người giao xe bị phạt 9 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, những người vi phạm đã thừa nhận hành vi sai phạm, nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện không đúng quy định, đồng thời cam kết không tái phạm.