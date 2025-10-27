Các toà nhà cao tầng ở TP.HCM chìm trong sương mù

Sương mù "nuốt chửng" các toà nhà cao tầng tại TP.HCM.
Sáng 27/10, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện sương mù dày đặc, bao phủ khắp các tuyến phố. Lớp sương trắng mờ khiến tầm nhìn bị hạn chế, các tòa nhà cao tầng, cầu vượt, sông rạch chìm trong không gian mờ ảo.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 7h sáng 27/10, nhiều tuyến đường tại TP.HCM chìm trong sương mù dày đặc. Không ít người dân tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến các tòa nhà cao tầng bị “nuốt chửng” giữa màn sương trắng xóa.
Khoảng 7h30, khu vực cầu Ba Son ( nối phường Sài Gòn với phường An Khánh, TP.HCM) chìm trong lớp sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn bị hạn chế và khung cảnh trở nên mờ ảo.
Quan sát từ flycam ở độ cao khoảng 300m, từng đám mây và lớp sương mù dày đặc bay ngang qua khu vực cầu Ba Son, tạo nên khung cảnh mờ ảo, tựa như thành phố được bao phủ giữa “biển mây” bồng bềnh.
Ngoài lớp sương mù bao phủ, sáng nay TP.HCM còn xuất hiện các dải mây tầng thấp bay lãng đãng, khiến khung cảnh thành phố trở nên mờ ảo, khác với thường ngày.
Từ khu đô thị Thủ Thiêm hướng về phường Sài Gòn lúc 7h35 sáng 27/10, toàn cảnh khu vực sông Sài Gòn được bao phủ bởi lớp sương mù dày, khiến các tòa nhà cao tầng mờ dần trong màn sương.
Ghi nhận lúc 7h42, sương mù vẫn "nuốt chửng" tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết TP.HCM hôm nay 27/10, sáng sớm trời có sương mù nhẹ, còn về trưa chiều sương tan dần khi có nắng lên. "Nguyên nhân xuất hiện sương mù là do hình thành vùng hội tụ ngay khu vực Nam Bộ, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ có giảm. Đây là điều kiện thuận lợi hình thành mây, nên trời nhiều mây, mưa đêm, đầu giờ sáng không có nắng hoặc nắng yếu, mây tầng thấp phát triển, nên cảm giác mờ mịt như sương mù", đại diện Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ lý giải.