Phố cổ Hội An mênh mông nước, dân bơi thuyền đi lại

Sáng 27/10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ cho biết hiện nay mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Cụ thể, sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 15.34m, dưới mức BĐ2: 0.16m; tại Ái Nghĩa ở mức: 8.73m, dưới mức BĐ3: 0.27m. Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức 15.58m, trên mức BĐ3: 0.58m; tại Giao Thủy ở mức 7.87m, trên mức BĐ2: 0.34m; tại Câu Lâu ở mức 3.19m, trên mức BĐ2: 0.19m; tại Hội An ở mức 1.72m, trên mức BĐ2: 0.22m; sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 1.32m, trên mức BĐ1: 0.32m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 1.35m, dưới mức BĐ1.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lũ lên nhanh trên các sông khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngập sâu, giao thông bị chia cắt.
Tại phố cổ Hội An (phường Hội An), từ tối qua (26/10), lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hoài dâng cao và tràn lên 2 tuyến đường chạy men theo bờ sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu.
Từ rạng sáng đến 9h ngày 27/10, mực nước lên nhanh và tiếp tục gây ngập sâu các tuyến đường trong khu phố cổ như Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Châu Thượng Văn.
Sau khi tràn lên đường Bạch Đằng, nước lũ đang ở mức mấp mé di tích Chùa Cầu.
Cầu An Hội - cây cầu nối đôi bờ sông Hoài nằm ngay giữa trung tâm phố cổ đã bị lũ nhấn chìm. Lực lượng chức năng đang túc trực để dọn dẹp rác nhằm khơi thông dòng chảy.
Lũ lên nhanh và gây ngập sâu từ 30cm đến 1m trên các tuyến phố nên từ sáng nay, người dân trong khu phố cổ phải dùng thuyền để đi lại.
Người dân ở bên kia cầu An Hội bơi thuyền ra ngoài để mua nhu yếu phẩm.
Người dân dùng xe bò để kéo xe máy khỏi khu vực ngập sâu trên đường Lê Lợi.
Tại khu vực vòng cung Chùa Cầu, thuyền nhỏ sẵn sàng túc trực để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Trần Phú - khu vực chưa ngập nước - đã thuê sẵn giàn giáo để kê cao hàng hóa nhằm tránh tình trạng nước lớn nhanh gây hư hại tài sản.
Một khu vực nằm gần phố cổ Hội An là chợ cá Thanh Hà cũng chìm trong biển nước. Các tiểu thương ở chợ cá đã tạm dừng hoạt động mua bán.