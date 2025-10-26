Mưa trắng trời, thủy điện ở Huế, Đà Nẵng đồng loạt xả lũ

(VTC News) -

TP Huế từ đêm 26/10 bắt đầu có mưa lớn, đặc biệt là tại vùng núi. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền.

Đối với hồ chứa thủy điện Bình Điền, điều chỉnh nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 950 - 1.800 m³/s, thời gian bắt đầu từ 15h10 ngày 26/10. Đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền, điều chỉnh nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, thời gian bắt đầu từ 16h10 ngày 26/10.

Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và một số địa phương vùng thấp trũng ở TP Huế vẫn ngập sâu nhiều ngày qua.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP Huế, tình đến 9h30 ngày 26/10, nhiều tuyến quốc lộ đang bị ngập sâu như quốc lộ ở phường Phong Dinh), phường Phong Phú, phường Dương Nỗ...

Ngoài ra, tại Km23+800 (P) đoạn từ Chầm đến cầu Tuần (phường Thủy Xuân) còn xảy ra sạt trượt taluy âm sâu 6m, dài 14m đang thông đường 1 vệt. Các đoạn trên tuyến Km47+270 (T); Km50+500 (P); Km74+600 (T), Km61-Km75+100-Km76 (đèo Tà Lương) cũng bị sạt sạt lở ta luy âm, đang thông đường 1 làn.

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 49 ven sông Hương đoạn từ Chầm đến cầu Tuần (phường Thuỷ Xuân, TP Huế)

Nhiều điểm trên các tuyến tỉnh lộ 4, 8A, 8C, 10C, 19, 21, 2, 5, 7, 12B, 28... và nhiều đường đô thị ở một số phường trung tâm TP Huế cũng ngập từ 0,2 - 0,6 mét và phát sinh nhiều đoạn hư hỏng.

TP Đà Nẵng từ sáng 26/10 cũng có mưa lớn trên diện rộng, trong đó vùng miền núi bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm.

Ở xã Trà Tập, tuyến đường liên xã từ Công an xã Trà Tập đi xã Trà Cang (khu vực cũ) bị sạt lở, nhiều đoạn đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt. Trên quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực Thác 5 tầng (thuộc xã Trà Tập) cũng ghi nhận khối lượng lớn đất đá sạt trượt, gây ách tắc nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực nguy hiểm trước khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khơi thông, bảo đảm an toàn.

Qua thống kê ban đầu, nhiều điểm tại các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh và Trà Liên có nguy cơ sạt lở cao, riêng xã Nam Trà My ghi nhận hơn 10 vị trí tiềm ẩn sạt trượt lớn.

Tại km84+700 trên quốc lộ 14E, đoạn qua xã Hiệp Đức, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, bùn đất và cây cối tràn xuống mặt đường làm tắc nghẽn hoàn toàn giao thông. Khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp do mưa lớn chưa dứt.

Cầu lên Trà Don (xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) bị ngập do nước lũ tràn về. (Ảnh: N.X)

Mưa lớn cũng khiến lượng nước đổ về các hồ thủy điện tăng nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ (từ 7h ngày 25 đến 7h ngày 26/10), mực nước hồ Sông Tranh 2 dâng thêm 2m, Đak Mi 4 tăng 2m và A Vương tăng 1,1m. Dự báo, mực nước tại các hồ chứa sẽ tiếp tục dâng trong những ngày tới do mưa lớn kéo dài trên lưu vực.

Trước tình hình đó, sáng 26/10, Công ty Thủy điện Sông Tranh thông báo vận hành điều tiết hồ chứa Sông Tranh 2, bắt đầu từ 11h cùng ngày với lưu lượng xả qua tràn dự kiến từ 10 đến 1.490 m³/giây.

Cùng thời điểm, Thủy điện Đak Mi 4 dự kiến vận hành xả lũ từ 9h cùng ngày, lưu lượng điều tiết qua tràn khoảng 500 đến 2.500 m³/giây.

Đến 11h, Thủy điện Đak Mi 4 phát thông báo lần 2 về việc tăng lưu lượng xả do nước về hồ đạt gần 3.700 m³/giây. Từ 11h30, nhà máy nâng tổng lưu lượng xả qua tràn lên 500 đến 4.500 m³/giây nhằm cắt giảm lũ cho hạ du và bảo đảm mực nước hồ không vượt ngưỡng an toàn thiết kế.

Thủy điện A Vương cũng bắt đầu vận hành xả tràn từ 14h ngày 26/10, với lưu lượng dự kiến từ 25 đến 600 m³/giây, nhằm đảm bảo mực nước hồ không vượt quá cao trình 372m.

Còn Công ty Thủy điện Sông Bung thông báo sẽ vận hành điều tiết hồ Sông Bung 2 từ 13h với lưu lượng xả dự kiến 50-300 m³/giây, nhằm giữ mực nước không vượt cao trình 595m và cắt giảm lũ cho hạ du theo quy trình 1865.