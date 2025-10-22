Huế dốc toàn lực ứng phó bão số 12, nhiều khách sạn miễn phí cho dân tránh trú

(VTC News) -

Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định cùng đến kiểm tra những nơi xung yếu, dễ xảy ra sạt lở, ngập lụt trước bão số 12 Fengshen như bãi biển Thuận An (phường Thuận An) và xã Khe Tre.

Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP Huế và đoàn công tác kiểm tra tại bờ biển Thuận An (TP Huế) - nơi vừa bị tàn phá bởi bão số 10 (bualoi). (Ảnh: Ngọc Minh)

Tại bãi biển Thuận An, sóng biển cao 2-3m, liên tục vỗ bờ, đưa đá, bê tông tràn vào hàng quán của người dân. Đây là khu vực nhiều năm qua xảy ra hiện tượng xâm thực bờ biển nghiêm trọng, "dễ bị tổn thương" sau mỗi đợt mưa bão.

Dù trước đó một dãy kè mềm được đầu tư xây dựng nhằm ngăn tình trạng sạt lở bờ biển nhưng do sóng biển quá cao, nước dâng khiến việc xâm thực vẫn diễn ra dù bão chưa đổ bộ.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chính quyền, lực lượng quân đội, công an tiến hành trực 100%, sẵn sàng ứng cứu người dân khi có tình huống xấu do thiên tai xảy ra. Các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn phải có phương án đảm bảo an toàn cho công nhân, công trình trước khi bão đổ bộ.

Mặc dù mới làm hệ thống kè mềm chống sạt nhưng bão số 12 gây sóng lớn, bờ biển Thuận An vẫn tiếp tục bị xâm thực. (Ảnh: Ngọc Minh)

"Hiện nay về cơ bản các hồ chứa nước thuỷ điện, thuỷ lợi trên địa bàn vẫn an toàn và có dung tích hồ chứa khá lớn, sẵn sàng cắt lũ do mưa lớn. Ngành thủy lợi, Ban phòng thủ dân sự thành phố cần liên tục theo dõi chặt chẽ, có phương án điều tiết các hồ chứa phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du", Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, đơn vị chuẩn bị, huy động khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ của Công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ an toàn cho người dân.

Đơn vị sẵn sàng bố trí lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cắm chốt, dựng rào chắn, cảnh báo ở các khu vực xung yếu nguy cơ sạt lở, tuyến đường bị ngập sâu, hướng dẫn hạn chế qua lại, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện…

Lãnh đạo TP Huế kiểm tra tại khu vực sạt lở ở xã Khe Tre. (Ảnh: Ngọc Minh)

Công an TP Huế cũng chuẩn bị 27 xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, 200 ô tô gầm cao, 231 cano, xuồng cao su, 217 máy phát điện, 202 máy cưa cầm tay cùng hàng ngàn áo phao, phao tròn, phao bè… sẵn sàng vận hành, sử dụng tham gia ứng phó tình huống, sự cố xảy ra, đảm bảo kết nối thông tin liên lạc thông suốt để triển khai nhiệm vụ.

Ngoài ra, chủ động làm việc, yêu cầu các đơn vị đang thi công trên các tuyến đường ký cam kết bảo đảm an toàn công trình, lắp đặt rào chắn, cảnh báo tại 18 công trình đang thi công, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trước khi bão đến.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, lực lượng CSGT huy động 100% quân số, phương tiện. Các chốt chặn cứng, barie và biển cảnh báo được thiết lập tại tất cả các tuyến đường ngập sâu, các khu vực nước chảy xiết và các điểm có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại.

Lãnh đạo TP Huê yêu cầu các lực lượng, chính quyền địa phương dốc toàn lực để ứng phó bão số 12 và mưa lũ do bão gây ra.

Trên các tuyến huyết mạch, CSGT bám đường, điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, tránh các vực sâu, nguy hiểm, đồng thời phối hợp khẩn trương cưa dọn cây xanh gãy đổ, giải phóng chướng ngại vật để giữ thông suốt cho các phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ cùng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đảm bảo khi có lệnh là lập tức lên đường, tiếp cận các khu vực bị chia cắt, cô lập để đưa người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an TP Huế đang hỗ trợ người dân bị liệt, nhà nằm trong vùng nguy hiểm để đến nơi tránh trú an toàn.

Trong ngày 22/10, nhiều khách sạn ở TP Huế kêu gọi người dân, sinh viên đang ở nơi thấp lụt có thể đến khách sạn Poetic Huế (24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hoá, TP Huế), Cleopatra Villa (35 Kinh Nhơn, phường Thủy Xuân), Sunshine Villa (phường Thuận An) để trú bão miễn phí...

Nhiều trường học ở địa phương cũng chuẩn bị đồ ăn, thức uống để đón người dân, sinh viên đến trú bão số 12.