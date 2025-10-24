Đường độc đạo ven biển TP Huế bị triều cường bão số 12 tàn phá thế nào?

Triều cường bão số 12 tàn phá tuyến đường độc đạo ven biển, nguy cơ cô lập 70 hộ dân ở TP Huế

Đoạn đường bị hư hỏng nặng có chiều dài khoảng 30 mét, tạo hàm ếch ăn sâu vào bên trong hơn 1 mét. Đây là vị trí từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên chiều dài gần 250 mét trong mùa mưa bão năm 2024 ở đường ven biển Hải Bình (xã Phú Lộc).

Đáng chú ý, đây là đoạn đường độc đạo nối vào khu dân cư với khoảng 70 hộ dân đang sinh sống. Việc đoạn đường bị triều cường tàn phá khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, nguy cơ bị cô lập.

Đây cũng là khu vực bờ biển từng bị tàn phá nặng nề bởi bão số 10 (bualoi) vừa qua. Mặc dù sau đó, chính quyền địa phương làm kè mềm để gia cố nhưng triều cường do bão số 12 gây nên dâng cao, tiếp tục cuốn trôi những bờ cát ra biển.

Theo thống kế của Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, do ảnh hưởng liên tiếp của các đợt thiên tai trong tháng 8, 9 và bão số 12 làm bờ biển Hoà Duân (phường Thuận An) sạt lở nặng với chiều dài 1km. Đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc bị xâm thực vào đất liền từ 10 - 30m, ảnh hưởng đường tỉnh 21. Tất cả những điểm sạt lở, xâm thực này đều tiềm ẩn nguy cơ mở cửa biển mới.

Dự báo trong hôm nay thành phố Huế tiếp tục có mưa lớn, phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 500mm. Đợt mưa lớn ở TP Huế dự báo còn tiếp tục kéo dài đến hết tháng 10/2025. Các hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện tại TP Huế hiện đang đảm bảo an toàn. Từ ngày 28/9 đến nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế ban hành 5 lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hương để hạ dần nước các hồ, tạo dung tích phòng lũ. Mực nước tại các hồ chứa lớn như Bình Điền, Hương Điền và Tả Trạch có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa từ 400 - 500mm.