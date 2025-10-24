Đường độc đạo ven biển TP Huế bị triều cường bão số 12 tàn phá thế nào?

Triều cường bão số 12 tàn phá tuyến đường độc đạo ven biển, nguy cơ cô lập 70 hộ dân ở TP Huế
Bão số 12 gây ra đợt mưa lớn, tạo triều cường ở các địa phương ven biển TP Huế khiến nhiều tuyến đường ven biển bị sạt lở nghiêm trọng.
Triều cường khiến tuyến đường ven biển Hải Bình (xã Phú Lộc) bị sạt lở nghiêm trọng, cả đoạn đường khá dài có nguy cơ bị cuốn trôi ra biển.
Triều cường ăn sâu vào gần chân móng tuyến đường ven biển Hải Bình, làm hư hỏng hệ thống rọ đá và bờ kè bảo vệ công trình giao thông gần cửa biển Tư Hiền.
Đoạn đường bị hư hỏng nặng có chiều dài khoảng 30 mét, tạo hàm ếch ăn sâu vào bên trong hơn 1 mét. Đây là vị trí từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên chiều dài gần 250 mét trong mùa mưa bão năm 2024 ở đường ven biển Hải Bình (xã Phú Lộc).
Đáng chú ý, đây là đoạn đường độc đạo nối vào khu dân cư với khoảng 70 hộ dân đang sinh sống. Việc đoạn đường bị triều cường tàn phá khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, nguy cơ bị cô lập.
Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, cấm người dân lưu thông qua điểm sạt lở.
Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương gia cố tạm thời và nghiên cứu biện pháp khắc phục sự cố triệt để, sớm ổn định đời sống người dân.
Tại biển Thuận An (phường Thuận An) triều cường dâng cao cũng gây tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nước biển tràn vào nhiều hàng quán, khu dân cư ven biển.
Đây cũng là khu vực bờ biển từng bị tàn phá nặng nề bởi bão số 10 (bualoi) vừa qua. Mặc dù sau đó, chính quyền địa phương làm kè mềm để gia cố nhưng triều cường do bão số 12 gây nên dâng cao, tiếp tục cuốn trôi những bờ cát ra biển.
Trước tình hình đó, Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP Huế trực tiếp có mặt tại bờ biển Thuận An để nắm thông tin và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.
Theo thống kế của Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, do ảnh hưởng liên tiếp của các đợt thiên tai trong tháng 8, 9 và bão số 12 làm bờ biển Hoà Duân (phường Thuận An) sạt lở nặng với chiều dài 1km. Đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc bị xâm thực vào đất liền từ 10 - 30m, ảnh hưởng đường tỉnh 21. Tất cả những điểm sạt lở, xâm thực này đều tiềm ẩn nguy cơ mở cửa biển mới.
Dự báo trong hôm nay thành phố Huế tiếp tục có mưa lớn, phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 500mm. Đợt mưa lớn ở TP Huế dự báo còn tiếp tục kéo dài đến hết tháng 10/2025. Các hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện tại TP Huế hiện đang đảm bảo an toàn. Từ ngày 28/9 đến nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế ban hành 5 lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hương để hạ dần nước các hồ, tạo dung tích phòng lũ. Mực nước tại các hồ chứa lớn như Bình Điền, Hương Điền và Tả Trạch có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa từ 400 - 500mm.