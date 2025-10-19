Nhiều tuyến đường ở Huế ngập lụt, bờ sông sạt lở sau mưa lớn

Lãnh đạo UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, những ngày qua, địa phương liên tục có mưa lớn, kết hợp việc thủy điện Hương Điền điều tiết nước khiến mực nước sông Bồ dâng cao, làm ngập nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã.
Tuyến đường chính từ Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước (cũ), cơ sở Phước Lập về trung tâm xã ngập 3 đoạn, tổng chiều dài khoảng 350m, chỗ sâu nhất khoảng 30cm. Tuyến đường về Lâm Lý - Mai Dương ngập khoảng 50cm, đoạn trước nhà văn hóa thôn Lâm Lý ngập 40 - 50cm.
Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác vẫn đang bị ngập sâu như Tỉnh lộ 19A đoạn qua trụ sở Công an xã, tuyến Phò Nam B - Niêm Phò, tuyến Đông Xuyên - An Xuân Tây (xã Quảng An cũ), đập tràn Thủ Lễ, tuyến Nam Dương (thôn Khuông Phò Nam)...
Trong khi đó, nằm ở khu vực hạ du sông Bồ, nhiều địa bàn tại xã Đan Điền (TP Huế) cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp do mưa lớn và thủy điện điều tiết nước. Nước dâng cao khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập, gây khó khăn cho sinh hoạt và đi lại của người dân.
Lãnh đạo xã Đan Điền cho hay, hiện các thôn Xuân Tùy và Đông Lâm là những nơi bị ảnh hưởng khi các tuyến đường trong thôn, xóm bị ngập 20 - 40 cm.
Cũng do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, hơn 100m bờ sông Bù Lu đoạn qua thôn Thủy Yên Thượng (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp nhà cửa của người dân địa phương. Gần 80 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ được huy động để gia cố bờ sông này.
Theo thống kê, toàn TP Huế hiện có hàng trăm điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại 29/40 xã, phường, đe dọa sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Trong đó khu vực miền núi A Lưới, Nam Đông được xác định là vùng trọng điểm thiên tai do mưa lớn, với hàng trăm hộ dân nằm trong vùng có khả năng trượt lở đất và lũ quét.
Ở vùng đồng bằng, các phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú (thuộc thị xã Phong Điền cũ) và các xã Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Quảng Điền ven biển, đầm phá cũng tiềm ẩn nguy cơ.
Một số khu vực đồi núi ở phường Thủy Xuân, Thanh Thủy, Kim Long, An Cựu cũng có khả năng sạt lở cục bộ.
Chiều tối nay, bão số Fengshen vào Biển Đông
Lúc 7h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo chiều tối nay, bão Fengshen đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12.
Khoảng 1h ngày 20/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 9, giật cấp 11.
Đến 1h ngày 21/10, bão số 12 Fengshen trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km, có thể mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13.