'Thần đồng' Quang Dương tiết lộ lý do từ bỏ tennis sang pickleball

(VTC News) -

"Tôi bắt đầu sự nghiệp từ tennis, nơi tôi học được kỷ luật, bản lĩnh và khát khao chiến thắng", Quang Dương tâm sự trong sự kiện giao lưu sáng nay (2/2). Tay vợt từng được gọi là "thần đồng" pickleball Việt Nam ra mắt bộ sưu tập sản phẩm mới gắn tên mình với ý nghĩa liên quan đến hành trình của anh với môn thể thao mới du nhập và đang phát triển mạnh mẽ trong nước.

Quang Dương (áo đỏ)

Quang Dương kể lại: "Chấn thương từng buộc tôi phải dừng lại và đặt ra câu hỏi lớn nhất với một vận động viên: Liệu mình còn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao hay không? Pickleball đến như một cơ hội đúng lúc – không chỉ giúp tôi trở lại sân đấu, mà còn mở ra một con đường mới để tôi phát triển, cống hiến và khẳng định bản thân.

Thành công ở những giải đấu quốc tế đầu tiên cho tôi niềm tin rằng pickleball không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà là một môn thể thao đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn thế giới, với tinh thần mở, hiện đại và kết nối cộng đồng rất rõ rệt".

Từ hy vọng được trở lại sân đấu, Quang Dương bước vào pickleball với tinh thần học hỏi, cống hiến và khát khao chứng minh bản thân một lần nữa. Ngọn lửa của tay vợt này bùng cháy khi anh giành chức vô địch ở giải đấu tầm cỡ thế giới đầu tiên, ở lứa tuổi rất trẻ.

Tay vợt sinh năm 2006 nhấn mạnh cụm từ "First flame" (tạm dịch: Ngọn lửa đầu tiên) trong hành trình này. Niềm đam mê được nhen nhóm với môn mới giúp Quang Dương tìm được động lực tiếp tục theo đuổi nghiệp thể thao.

"Ở Việt Nam, pickleball cũng đang phát triển rất mạnh. Tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn: từ phong trào quần chúng cho tới thi đấu chuyên nghiệp, từ thế hệ trẻ cho tới những người yêu thể thao ở mọi độ tuổi", Quang Dương chia sẻ. Anh cũng tin rằng làng pickleball Việt Nam đã có ngọn lửa đầu tiên được nhóm lên.