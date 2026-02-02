Thống nhất danh sách 217 người ở cơ quan Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH

(VTC News) -

Chiều 2/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu biểu quyết danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trước khi hội nghị thảo luận và biểu quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, ngày 4/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 15/12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1939 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 217 người.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và văn bản hướng dẫn có liên quan, các cơ quan được phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đã tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu theo 3 bước (tổ chức hội nghị của ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử).

"Đến 14h ngày 30/1/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đã gửi đầy đủ biên bản của hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội đồng bầu cử Quốc gia đã gửi đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản, của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam", ông Hoàng Công Thủy nói.

Theo ông Hoàng Công Thủy, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI diễn ra trong thời gian ngắn (từ 17/12/2025 đến 25/1/2026) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ; cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã tổ chức đúng, đủ các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI theo quy định.

Theo đó, 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp đầy đủ kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Đồng thời đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng thời hạn và chuẩn bị các công việc phục vụ cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài mong các đại biểu tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.