Phú Thọ tiếp tục điều tra vụ cầu sông Lô hư hỏng, trơ lõi thép

Chiều 2/2, tại họp báo thường kỳ, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - thông tin về vụ việc cầu Sông Lô hư hỏng, trơ lõi thép

Ông Hiếu cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang điều tra vụ việc trụ cầu Sông Lô hư hỏng. Trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu…đang được công an điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ thường xuyên có báo cáo về tiến độ, kết quả điều tra.

Cơ quan công an kiểm tra trụ cầu sông Lô.

Để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại cầu Sông Lô, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cắm biển báo; thuê chuyên gia đánh giá an toàn cầu đường để xem xét những xe nào được phép qua cầu.

“Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ đã thống nhất phương án khắc phục, sửa chữa triệt để hư hỏng của cầu này”, ông Hiếu thông tin.

Trước đó, ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Qua tiếp nhận phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định.