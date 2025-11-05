Trụ cầu sông Lô trơ lõi thép: Công an Phú Thọ vào cuộc

Ngày 5/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin liên quan phản ánh cầu sông Lô xuống cấp nghiêm trọng, một số trụ cầu trơ cốt thép.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đến hiện trường kiểm tra thực tế thấy cầu công Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và chuyển vụ việc xử lý theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định.
Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu sông Lô.
Trước đó, ngày 27/10, xuất hiện thông tin phản ánh cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ) có nguy cơ mất an toàn. Theo nội dung phản ánh, khi mực nước sông xuống thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc trụ cầu. Riêng trụ T3, phần nền bị xói mòn tạo hốc lớn khoảng 2m, có móng cọc lộ cốt thép rỉ, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.
Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.
Ngày 4/11, Bộ Xây dựng gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình cầu sông Lô.
Đồng thời, tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác cầu Sông Lô và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm định chất lượng, công trình, thực hiện các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm hoặc sửa chữa ngay những hư hỏng trong trường hợp có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành công trình.
Trường hợp cần thiết, UBND tỉnh cần xây dựng và điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp với thực tế để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.
Bộ Xây dựng cũng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của công trình cầu Sông Lô.
Cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan có liên quan trực thuộc UNBND tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Sông Lô, phân luồng, tổ chức giao thông và hướng dẫn người dân, phương tiện lưu thông phía hai hướng đầu cầu.
Cầu sông Lô được được khởi công xây dựng từ năm 2010, đến năm 2015 công trình được khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng. Cầu có chiều dài 517,8m, mặt cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m.
Cầu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố, trong đó dầm chính gồm 3 nhịp dầm hộp liên tục bằng bêtông cốt thép dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng; 6 nhịp dẫn bằng dầm chữ L bê tông cốt thép dự ứng lực.