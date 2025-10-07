Hà Nội chi hơn 2,6 tỷ đồng sửa chữa cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe

(VTC News) -

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án sửa chữa nhánh Ramp CV1C cầu Vĩnh Tuy. Nhánh Ramp CV1C từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái bị ảnh hưởng từ vụ cháy bãi giữ xe xảy ra ngày 30/8. Việc sửa chữa nhằm khôi phục khả năng chịu lực của dầm, trụ, bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông.

Dự án thuộc nhóm C, loại công trình cầu đường bộ, do Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư và Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông là đại diện chủ đầu tư.

Hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Việc sửa chữa sẽ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2025, với kinh phí sửa chữa hơn 2,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc sửa chữa nhằm khôi phục khả năng chịu lực của dầm, trụ trên nhánh Ramp CV1C (hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái) bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông.

Phương án thi công sẽ giữ nguyên quy mô và kết cấu cầu hiện trạng, đục bỏ phần bê tông bị hư hỏng, sau đó phun bù bê tông cường độ cao tại các vị trí bị ảnh hưởng trên nhịp N1, N2 và các trụ T2, T3.

Trong thời gian chưa triển khai thi công, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết giao thông, hạn chế xe tải lưu thông qua nhánh Ramp CV1C vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc.

Theo báo cáo của Công an Hà Nội, nguyên nhân vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy nhiều khả năng không phải do có người tác động.

Lúc 13h02 ngày 30/8, sau khi nhận tin báo cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội huy động nhiều xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu thương, ca nô cùng phối hợp với công an phường và công ty môi trường tổ chức dập lửa.

Đến 13h30, đám cháy cơ bản được khống chế và hoàn toàn dập tắt lúc 13h45. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 300m2, làm hư hỏng hơn 500 xe máy các loại.