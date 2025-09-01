Sở Xây dựng Hà Nội công bố kết quả đánh giá kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy

(VTC News) -

Ngày 1/9, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi lực lượng PCCC dập tắt vụ cháy bãi xe, Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ trực thuộc và các đơn vị liên quan, đồng thời mời các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về cầu, đơn vị tư vấn kiểm định (Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông) đến hiện trường kiểm tra, đánh giá kết cấu của công trình.

Cụ thể, kết quả đánh giá cho thấy, bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc, chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Hiện trường sau vụ cháy.

Bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang, chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc, ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Vụ cháy làm bong tróc bê tông bảo vệ, một số vị trí cục bộ lộ cốt thép tại trụ T2. Mố M1 và gối trên mố M1 chưa có dấu hiệu hư hỏng do nhiệt.

Hoả hoạn cũng làm chập cháy tủ chiếu sáng T2A gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy, hướng từ Long Biên sang nội thành.

Kết quả khảo sát tại các thời điểm: 16h30 ngày 30/8, 6h30 ngày 31/8, 15h ngày 31/8 không phát hiện thấy các diễn tiến bất thường về chuyển vị và biến dạng tổng thể của kết cấu sau khi cháy.

Đơn vị tư vấn kiểm định thí nghiệm nhánh Ramp cầu dưới tác dụng của các sơ đồ tải trọng tương ứng với khoảng 50% tải trọng thiết kế (tương ứng với xe dưới 18 tấn qua cầu) để đo độ võng do tải trọng đặt tĩnh; ứng biến tại các dầm do tải trọng.

Kết luận kết cấu và vật liệu (bê tông, cốt thép dự ứng lực) của dầm làm việc trong giới hạn đàn hồi.

Sở Xây dựng đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình.

Theo đó, trên cơ sở nội dung thống nhất liên ngành; các chuyên gia và kết quả của báo cáo đánh giá khả năng chịu lực kết cấu công trình của đơn vị tư vấn kiểm định, để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình trước mắt nhánh Ramp CV1C sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng <18T (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh Ramp này.

Để xác định chi tiết mức độ hư hỏng và khả năng chịu lực của kết cấu đối với tải trọng thiết kế của công trình HL93, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện kiểm định đối với các hạng mục cầu bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất các giải pháp cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo khả năng khai thác của công trình theo thông số thiết kế ban đầu.

Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND thành phố rà soát toàn bộ các cầu có hoạt động trông giữ phương tiện dưới gầm cầu để tăng cường công tác quản lý nhằm tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.