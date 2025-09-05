Hà Nội: Cầu Vĩnh Tuy được chống đỡ bằng trụ sắt sau vụ cháy bãi xe dưới gầm

Ông Bảo thông tin thêm, trụ được đặt cách đáy dầm 5–10 cm, không tỳ trực tiếp để tránh thay đổi sơ đồ chịu lực, gây mất an toàn kết cấu. "Việc bố trí trụ nhằm theo dõi, kiểm soát tình trạng dầm sau sự cố và đảm bảo an toàn khi phương tiện lưu thông qua khu vực. Đây là giải pháp tạm thời, vừa để giám sát biến dạng kết cấu, vừa phòng ngừa rủi ro trong khi chờ đánh giá toàn diện mức độ hư hại và phương án xử lý lâu dài. Hệ thống này không phải là trụ chống nạng gầm cầu Vĩnh Tuy" - ông Bảo nói.