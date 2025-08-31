Đám cháy thiêu rụi 500 xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, phường ở Hà Nội báo cáo gì?

Tối 31/8, UBND phường Hồng Hà thông tin về vụ cháy tại bãi trông xe ở chân cầu Vĩnh Tuy. Bãi xe do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đình Hiếu)

Theo UBND phường Hồng Hà, vào 13h ngày 30/8, ông Phạm Văn Dụng đang làm việc tại gara ô tô đối diện bãi xe, nhìn thấy cháy tại bốt điện trên đường cạnh trụ T2 cầu Vĩnh Tuy. Sau đó, đám cháy lan sang bãi xe.

Ông Dụng cùng với nhân viên tại gara ô tô và nhân viên đơn vị trông giữ xe triển khai chữa cháy nhưng không hiệu quả.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND phường đã phân công lãnh đạo và các lực lượng của phường đến hiện trường để phối hợp chỉ đạo và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến 13h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thống kê thiệt hại ban đầu ước tính trên 500 xe máy bị thiêu rụi. Diện tích đám cháy khoảng 300m2.