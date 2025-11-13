Phú Thọ chi 734 triệu đồng để kiểm định, đánh giá tổng thể cầu sông Lô

Trước những hư hỏng nghiêm trọng của cầu sông Lô, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, đã chỉ định Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng tiến hành kiểm định, đánh giá tổng thể hư hỏng công trình với chi phí dự kiến 734 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, số tiền 734 triệu đồng là dự kiến, còn đơn vị kiểm định làm đến đâu sẽ tiến hành nghiệm thu, thanh quyết toán theo thực tế. Hiện tại đơn vị này đang tiến hành kiểm định toàn diện, đánh giá tổng thể hư hỏng công trình cầu Sông Lô và dự kiến hoàn thành công việc vào ngày 16/11 nếu điều kiện thuận lợi.

Được biết, ngày 7/11, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 583 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, kiểm định, đánh giá tổng thể hư hỏng công trình cầu sông Lô.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng có trụ sở tại Số 55 đường Giải Phóng (phường Bạch Mai, TP Hà Nội) được chỉ định thực hiện gói thầu trên với 734 triệu đồng, thời gian thực hiện không quá 20 ngày.

Nhà thầu thi công 2 lần xin sửa chữa, cam kết bảo hành trọn đời

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cũng xác nhận, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) - nhà thầu thi công xây dựng cầu sông Lô - đã 2 lần gửi văn bản đề xuất được sửa chữa, khắc phục hư hỏng của cầu.

Cụ thể, ngày 3/11, Tổng Giám đốc Công ty Udideco Phan Thị Đức ký văn bản gửi đến UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan của tỉnh, đề xuất tự nguyện khắc phục và sửa chữa cầu sông Lô bằng nguồn kinh phí của công ty.

Hiện trạng trụ cầu T6 cầu sông Lô lộ rõ nhiều hư hại sau khi nước sông rút, bờ vở sạt lở.

Theo nội dung văn bản của Công ty Udideco: "Cầu sông Lô đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 11/11/2015. Sau thời gian đưa cầu vào vận hành khai thác, hàng năm trải qua các đợt mưa bão, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) vào tháng 9/2024 và các cơn bão năm 2025 làm mực nước sông Lô dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã gây xói mòn lòng sông và xảy ra một số hư hỏng tại công trình.

Nhận thấy công trình đang có dấu hiệu xuống cấp, gây ảnh hưởng đến an toàn khai thác và cuộc sống của người dân, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước chất lượng công trình và lợi ích cộng đồng, mặc dù thời hạn bảo hành đã kết thúc, chúng tôi tự nguyện đề xuất được đứng ra tổ chức khắc phục, sửa chữa toàn bộ hư hỏng bằng nguồn vốn kinh phí của mình. Việc sửa chữa dựa trên cơ sở phương án kỹ thuật đã được cơ quan chức năng phê duyệt và UBND tỉnh chấp thuận".

Tiếp đến ngày 6/11, Công ty Udideco tiếp tục có văn bản gửi tỉnh Phú Thọ đề nghị được khắc phục sửa chữa và cam kết bảo hành trọn đời công trình cầu sông Lô.

Trụ cầu sông Lô ở Phú Thọ lộ sắt thép, tạm thời cấm ô tô qua lại.

Udideco cam kết đồng hành với UBND tỉnh Phú Thọ trong suốt quá trình vận hành, khai thác cầu.

Nhà thầu xin được huy động ngay lên công trường trong tuần này các máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư để triển khai các công tác mặt bằng song song với các cơ quan liên quan để sớm phê duyệt phương án thiết kế, khắc phục, sửa chữa các hư hỏng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tỉnh chưa có phản hồi, trả lời về hai văn bản đề xuất của Công ty Udideco. Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cũng chưa tổ chức buổi họp với nhà thầu thi công về hướng khắc phục, sửa chữa hư hỏng cầu sông Lô.

“Hiện tại, chưa thể tiến hành sửa chữa được ngay vì phải chờ cơ quan chức năng tính toán cụ thể mới có đủ thông tin”, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho hay.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra cầu sông Lô su khi phát hiện những bất thường.

Liên quan đến cầu sông Lô, hôm 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình Cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào hôm 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu sông Lô thời gian từ bắt đầu từ 13h30 ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

Cũng trong ngày 27/10, UBND xã Đoan Hùng đã có văn bản 634 đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án lưu thông tạm thời, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, học tập và lao động.

Cấm cầu sông Lô, hiện tại chỉ cho xe máy lưu thông qua cầu.

Đến ngày 2/11, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo số 277 cho phép xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu sông Lô. Các phương tiện giao thông khi lưu thông qua cầu sông Lô đi với tốc độ tối đa không quá 20km/h và không được dừng, đỗ trên cầu.

Tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải ngày 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng giao các cơ quan cần đánh giá chính xác hiện trạng cầu sông Lô, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11/2025, nếu cần thiết thì tính phương án xây dựng cầu mới trong điều kiện khẩn cấp.