Khởi tố vụ án cầu Sông Lô hư hỏng, trơ lõi thép

(VTC News) -

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô

Trước đó, qua tiếp nhận phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.

Trụ cầu Sông Lô trơ lõi thép.

Liên quan vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm vừa chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan báo cáo tình hình khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Cầu Sông Lô mới được đưa vào sử dụng được hơn 10 năm nhưng mới đây phát lộ những hư hỏng nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận. Ông Liêm chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng để đưa ra các giải pháp khắc phục hư hỏng trong thời gian nhanh nhất.

Sở Xây dựng Phú Thọ được giao chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để xử lý, khắc phục hư hỏng công trình cầu Sông Lô. Xác định, đánh giá toàn diện, chính xác về tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Phú Thọ quyết định điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với thực tế, giảm thiểu khó khăn trong việc đi lại của nhân dân.

Sở Xây dựng Phú Thọ phải hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện những công việc trên trước ngày 10/11.

Trước mắt, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tạm dừng đầu tư cải tạo, sửa chữa khắc phục hư hỏng của công trình cầu Sông Lô từ nguồn ngân sách nhà nước, trừ những công việc cấp bách cần phải thực hiện ngay để kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn và đưa ra giải pháp khắc phục (kiểm định, quan trắc…).

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ cung cấp, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng công trình (từ khảo sát, thiết kế đến thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng).

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phải cung cấp hồ sơ, thông tin chi tiết về quá trình triển khai thực hiện, đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô, gửi tới Sở Xây dựng.

Phú Thọ giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện ngay công tác kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu và đưa ra giải pháp khắc phục.