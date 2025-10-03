Lật tàu trên sông Lô, 2 người mất tích

(VTC News) -

Ngày 3/10, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Xuân Hiệp, Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Miếu (Phú Thọ) cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu trên sông Lô, gần khu vực cầu Việt Trì.

Ông Hiệp cho hay, theo báo cáo ban đầu từ cơ quan công an, vụ lật tàu chở hàng xảy ra vào đêm 2/10, trên tàu có 2 người là vợ chồng.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Phú Thọ đang tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước sông Lô dâng cao, chảy xiết.

Nhiều người tới hiện trường theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ ra thông báo, do ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xiết, xoáy nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ Phía Bắc thông báo cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông).

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên, tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng.