Hai cậu cháu qua cầu bị lũ cuốn trôi, cháu bơi được vào bờ, cậu mất tích

Tối 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy người đàn ông trong vụ hai cậu cháu qua cầu bị nước lũ cuốn trôi hôm 29/9.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Tân, lúc 17h30 ngày 29/9, UBND xã nhận thông tin về vụ 2 cậu cháu đi qua cầu thì bị nước cuốn đi tại khu vực suối lớn Đăk Glun, xã Quảng Tân.

Nạn nhân được xác định là anh Triệu Văn Tiên (47 tuổi) cùng với cháu là anh Đ.V.P (27 tuổi). Sau khi bị nước cuốn, anh P đã bơi vào bờ suối, còn người cậu bị mất tích.

Sau khi lên bờ, anh P. liên lạc với người nhà và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm thân nhân. UBND xã đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, nước trong lòng suối lớn và chảy siết, bên cạnh đó khu vực này cách xa khu dân cư, địa hình hiểm trở nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

UBND xã Quảng Tân cho biết đang tiếp tục huy động thêm lực lượng từ các thôn, bản ở khu vực lân cận để bổ sung cho các chốt tìm kiếm để sớm tìm thấy nạn nhân.