Trong công văn gửi Sở Xây dựng ngày 2/2, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền là đơn vị tài trợ chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số khu vực đặc thù, mang tính biểu tượng của TP.HCM như quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng chưa được quan tâm tương xứng, ảnh hưởng đến diện mạo khu trung tâm.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, qua ghi nhận thực tế và phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục chỉnh trang tại các khu vực trên đang gây ý kiến trái chiều về thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan và cách phối màu.

Tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa vì khác phương án ban đầu. (Ảnh: Nguyễn Huế - Tuấn Hùng)

Đáng chú ý, tại quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa, phương án thi công thực tế có sự khác biệt so với phương án ban đầu đã được thống nhất, nhất là về màu sắc và phạm vi thực hiện.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết đến nay chưa rõ các điều chỉnh này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi triển khai hay chưa. Việc thay đổi màu sắc được đánh giá đã tác động trực tiếp đến không gian cảnh quan và các công trình kiến trúc xung quanh.

Từ đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng (đơn vị chủ trì) tạm dừng việc chỉnh trang tại hai khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tài trợ cung cấp phương án đang thi công và có văn bản giải trình sự khác biệt so với phương án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất tổ chức họp lấy ý kiến các sở, ngành liên quan cùng các hội nghề nghiệp như kiến trúc sư, quy hoạch, mỹ thuật và chuyên gia kiến trúc cảnh quan đô thị. Trên cơ sở đó, đơn vị tài trợ sẽ hoàn thiện phương án chỉnh trang, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Trước đó, vào tháng 1, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương chỉnh trang 7 khu vực trung tâm thành phố nhằm tạo diện mạo mới đón Tết Bính Ngọ 2026, gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng.

Theo kế hoạch, các hạng mục chỉnh trang dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do Công ty Khang Điền tài trợ. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai. Tuy nhiên, sau khoảng hai tuần thi công, màu sắc tại khu vực chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận liên quan đến yếu tố thẩm mỹ và cảnh quan đô thị.